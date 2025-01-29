Muş'ta emekli öğretmen hayalini 79 yaşında gerçekleştirdi! 3 yıldır yeni mesleğini yapıyor

Kültür Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Bozkurt, 40 yıl öğretmenlik mesleği yaptıktan sonra 9 yıl önce emekli oldu.

Emekliliğinin ardından üniversite sınavlarına giren Bozkurt, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

ÖNCE STAJ YAPTI SONRA MESLEĞE BAŞLADI

79 yaşında hukuk fakültesini bitiren emekli öğretmen, bir yıllık zorunlu stajın ardından Muş Barosu'nda mesleğe başladı.

Azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek olan Bozkurt, 83 yaşında hayalindeki mesleği icra etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bozkurt, en büyük hayalinin avukat olmak olduğunu söyledi.

'ŞU AN 83 YAŞINDAYIM, 3YILDIR AVUKATLIK YAPIYORUM'

Avukatlık mesleğini çok sevdiğini dile getiren Bozkurt, "Emekli olduktan sonra sınava girdim ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Burada 4 yıl eğitim altıktan sonra 79 yaşında avukatlık mezuniyet belgemi aldım. Stajımı tamamladıktan sonra 3 yıldır avukatlık görevi yürütüyorum. Şu an 83 yaşındayım." dedi.

'BEŞ ÇOCUĞUM DA ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ'

Okumaları için gençlere tavsiyelerde bulunan Bozkurt şunları söyledi:

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"Yılmasınlar, çok çalışsınlar, bizleri örnek alsınlar, kesinlikle mücadeleyi bırakmasınlar. Hukuk fakültesi içimde ukde olarak kalmıştı. Şükür okulumu bitirerek 79 yaşında avukat oldum. Bir yandan da babalık görevimi yaparak 5 çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdiler. Çocuklarım da iş sahibi, çok mutluyum."