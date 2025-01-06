Muş'ta devlet desteği ile açıldı, kadınların geçim kaynağı oldu! 'Çocuklarımı okutuyorum'

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçedeki kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını arttırmak amacıyla "Hanımeli Kafe Projesi"ni hayata geçirdi.

İlçe merkezinde açılan 2 katlı kafede çalışan 7 kadın, ev kadınlarının evlerinde hazırladıkları yemekleri ve kafede hazırlanan ürünleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Aile destek merkezinde üretilen hediyelik eşyaların da satıldığı kafede kadınlar, hem kentin gastronomisine katkı sağlıyor hem de hünerlerini kazanca dönüştürerek ailelerinin geçimine destek oluyor.

"150 KİŞİ KAPASİTELİ KAFEMİZDE 7 KADIN ÇALIŞIYORUZ"

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, AA muhabirine, sadece kadınların çalıştığı Hanımeli Kafe'nin ilgi gördüğünü söyledi.

İlçede kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Korkmaz, "Kadınların sosyal gelişimlerini sağlamak ve aile ekonomilerine destek sunmak için ADEM'lerde (aile destek merkezi) meslek kursları ve sosyal etkinlik faaliyetleri sürdürülüyor. Merkezlerimizde kursiyerlerimizin yaptığı ürünleri satacak bir alanları yoktu. Bu alanları oluşturabilmek için proje hazırladık. Kadınlarımız için Hanımeli Kafe projesini hayata geçirdik. Kadınlarımız evlerinde yaptıkları yöresel yemekleri buraya getiriyor ayrıca kurslarda yaptıkları ürünleri kafede sergileyerek satışa sunuyor." diye konuştu.

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Kafeye gelenlerin yöresel yemekleri tatma imkanı bulduğunu anlatan Korkmaz, özellikle il dışından gelen memurlar veya misafirlerin yöresel yemekler için kafeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Bu sayede yöresel yemeklerin bilinirliliğini artırdıklarını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yöremizde çok fazla kaz yetiştiriliyor. Vatandaşlarımızın talebi üzerine kafede her gün kaz etiyle yemekler yapıyoruz. 150 kişi kapasiteli kafemizde 7 kadın çalışıyoruz. Kadınlarımız kafemizden çok memnun. Amacımız kadınların yaptıkları ürünleri pazarlamaları ve ailelerine ekonomik destek sağlamalarıdır."

"BURADAKİ KAZANCIMLA ÇOCUKLARIMI OKUTUYORUM"

Aile destek merkezindeki kurslara katılarak hediyelik eşya üreten Derya Soysal, "Bizim gibi kadınlar için çok güzel bir mekan oldu. Evde oturmaktansa kurslarda kendimizi geliştiriyoruz. Muş'un yöresel yemeklerini kafeye satıyoruz. Böylece kazanç elde ediyoruz." diye konuştu.

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Ev hanımı Netice Demir, "Kafeden çok memnunuz. Buradaki kazancımla çocuklarımı okutuyorum. Düşük bir maliyetle evde yaptığım yemekleri kafede iyi bir fiyata satıyorum." ifadelerini kullandı.

Bulanık Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya da faydalı bir projenin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Kaya, "İlçemiz için hakikaten önemli bir kafe. İlçemizin yöresel yemeklerini tanıtmak bizim açımızda gurur verici. Bu gibi yerlerin kalkınması ve desteklenmesi önemli. Kafe sayesinde kadınlar, aile ekonomilerine katkı sağlıyor." dedi.