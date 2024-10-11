Murat YancÄ±'nÄ±n babasÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
DemirÃ¶ren Medya TV Grup BaÅŸkanÄ± Murat YancÄ±â€™nÄ±n babasÄ± AdÄ±gÃ¼zel YancÄ± (84) bir sÃ¼redir tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
DemirÃ¶ren Medya TV Grup BaÅŸkanÄ± Murat YancÄ±â€™nÄ±n babasÄ± AdÄ±gÃ¼zel YancÄ± (84) bir sÃ¼redir tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
YancÄ± iÃ§in Zincirlikuyu Camiiâ€™nde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene, Ä°stanbul Valisi Davut GÃ¼l, DemirÃ¶ren Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren, DemirÃ¶ren Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Meltem DemirÃ¶ren, DemirÃ¶ren Holding YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Sinan Oktay, DemirÃ¶ren Medya Grubu yÃ¶neticileri ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, televizyon dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli isimleri ile YancÄ±â€™nÄ±n yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.
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YancÄ± ailesi burada taziyeleri kabul etti. AdÄ±gÃ¼zel YancÄ±â€™nÄ±n cenazesi, Ä°kindi vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.
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