Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan gizli tanık ifadesinde "Kurultay döneminde ben de seçim için Ankara’da bulunuyordum. ‘Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi. Örneğin Bursa CHP İl Başkanı’nın oğlu Ozan Yeşiltaş, İBB Kültür A.Ş.’de işe alındı. Yine kamuoyunda CHP’de para sayma kuleleri ismiyle bir video yayınlanmıştı. Bu videoyla ilgili ben de paylaşım yaptım. Videoda yer alan kişilerden Fatih Keleş’i bilirim. Kendisi Ekrem İmamoğlu’nun kasalarından biridir. İnşaat işlerinden alınacak komisyonları, yine belediyeden alacağını alamayan kişilerden alacaklarını tahsil maksadıyla toplanan komisyonları alan kişidir. Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu’nun en yakınındaki kişilerden biridir. Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Murat Ongun düzenler. Sosyal medya ekibini yönetir. Belediyeden alacağını alamayan kişiler Murat Ongun’a ulaşır. O da komisyon karşılığında alacakları tahsil eder. Ali Kurt, KİPTAŞ’ın başındaki kişidir. KİPTAŞ ihalelerinde komisyon alır. Bir kısmını kendisine ayırır, geri kalanını da Fatih Keleş’e verir. Toplanan bu komisyonlar, Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık seçiminde kullanılmak ve parti içerisinde gücü ele geçirmek maksadıyla toplanır. Turan Taşkın Özer, hâlihazırda milletvekilidir. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun en büyük kasalarından biridir. Milletvekilliği olduğundan dokunulmazlık zırhı bulunur. Bu kapsamda çok rahat hareket etmektedir. Özgür Karabat, milletvekilidir. Geçmişte belediye başkanı adaylığı döneminde oturduğu ev ve maddi koşulları belliyken, milletvekili olduktan sonra inanılmaz derecede zenginleşmiştir. Mali işleri kontrol eden kişidir. Tuncay Yılmaz, İmamoğlu şirketinin genel müdürüdür. Komisyon ve rüşvetleri toplayan kişilerden biridir. Ancak duyduğum kadarıyla bu paraların bir kısmını uhdesine geçirdiğinden İmamoğlu ile arası açıktır. Adem Soytekin, Ekrem İmamoğlu’nun kasalarından biridir. KİPTAŞ’tan ihaleler kendisine verilir. Bu paralar aslında İmamoğlu’na gider.

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"Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanıdır. 100’e yakın villası olduğunu duymuştum. Özellikle o bölgede imar işlerinden aldığı rüşvetlerle zenginleştiği konuşulmaktadır. Mehmet Murat Çalık, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ne emanet ettiği kişidir. İmamoğlu’nun asıl kadrosunun tamamına yakını Beylikdüzü kadrosudur. Buraya da en güvendiği kişiyi başkan yaptırmıştır. İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki sistemini kontrol eden kişidir. Müslüm Aküler, Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Başkanvekilliği yapmaktadır. Bu kişi yakın zamana kadar sıradan bir esnaf iken, İmamoğlu döneminde aşırı zenginleşmiştir. İmamoğlu ve ailesi ile yakın ilişkileri vardır. Belediyenin birtakım işleri de kendilerine verilmektedir. Cem Aydın, Gençlik Kolları Genel Başkanıdır. Ekrem İmamoğlu’nun işlerini takip eder. Amcası Metin Aydın da Beylikdüzü Spor Kulübü’ndedir. Bu spor kulübünü yağmalamaktadırlar. Nazım Akkoyunlu’nun il binası alım sürecinde bina sahibiyle ortak olduğunu duymuştum. Kaan Karakoçoğlu’nun genç bir çocuktur. Ekrem İmamoğlu’nun yanında zenginleşmiştir. Üzerine şirketler kurulup, ihaleler verildiğini duydum. Ekrem İmamoğlu’na yakın olan kişilerden biri de Kuzu Toplu Konut isimli projeyi yapan kişidir. Kendilerine çok yüksek bedelle ihaleler verilmiştir. İmamoğlu’nun en yakınında bulunan ve sistemini kontrol eden kişiler; Murat Ongun, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Gökhan Zeybek, Baki Aydöner ve Cem Aydın’dır. Bu kişiler İmamoğlu’yla birlikte zenginleştiler. Belediyenin imkânlarını kullandılar. Halis Kahriman, Ekrem İmamoğlu’nun kasalarından biridir. Esenyurt bölgesinde faaliyet gösterir. Ekrem İmamoğlu’na Fransa’da kahvaltı da vermiştir. Ben sosyal medyada da paylaşımlar yaptığım için tarafıma birçok bilgi de iletilmektedir. Ancak bahsettiğim konu ve daha detaylı bilgilere CHP delegesi olan Veysi Uyanık’tan öğrenebilirsiniz. Kendisi uzun yıllardır CHP’nin içerisindedir. Özellikle kurultay döneminde delegelere para verilmesi, delegelere alışveriş kartı dağıtılması sürecini iyi bilmektedir. Bu dağıtılan kart ve paralar, rüşvet olarak toplanan paralardır. Bunu il binası alım sürecinde de kamuoyu gördü. Bağış kılıfı uydurdular. Benim bilgim, görgüm bundan ibarettir" dedi.

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"İŞİMİZİ İYİ YAPMAMIZIN ADINA OPERASYON DEĞİL, BAŞARI DENİR"

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Gizli tanığın ifadesi Murat Ongun'a soruldu. Murat Ongun gizli tanığın beyanlarına cevaben, "Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetle yapılmış bir iftira olduğunu söyleyemiyorum." dedi.

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"Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu’nun en yakınındaki kişilerden biridir. Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Murat Ongun düzenler. Sosyal medya ekibini yönetir. Belediyeden alacağını alamayan kişiler Murat Ongun’a ulaşır. O da komisyon karşılığında alacakları tahsil eder" şeklindeki iddialara ilişkin demek isterim ki: 'Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Murat Ongun düzenler' bu ifadeyle ne denilmek istendiği muğlaktır. Operasyondan kasıt nedir? Benim görevim İBB ve Ekrem İmamoğlu’nun icraat ve faaliyetlerinin toplumun geniş kesimlerine en sağlıklı şekilde ulaştırmaktır. Bunu yaparken de hiçbir kişi ya da kuruluş aleyhine faaliyet gösterilmez. Sadece iş gösterilir. İşimizi iyi yapmamızın adına operasyon değil, başarı denir. Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa, kanıtı ile ortaya konulmalıdır. Medya operasyonu iddiası yıllardır söylenen bir dedikodudan ibarettir. Belediyeden alacağı olup da alamayan insanlarla herhangi bir ilişkim yoktur. Çünkü bu alan benim yetki alanım değildir. Komisyon ifadesine gelirsek; “kişi kendinden bilir işi" misali, hakkımda uydurulmuş yeni bir iftiradır. CHP Kurultayı ile ilgili iddialarsa hazımsızca atılan iftiralardır" ifadelerini kullandı.