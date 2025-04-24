Murat Ongun'un avukatına tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmanın şüphelilerinden İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından gözaltına alınmıştı. Avukat Kazım Yiğit Akalın'ın da aynı suçlamalardan gözaltına alındığı öğrenilmişti.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheliler, daha sonra aynı suçlardan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.