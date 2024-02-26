Murat Kurum: Bu şehrin kayıp yılların hesabını tek tek soracağız

İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un açıklamaları şu şekilde: "Burada Zeytinburnu'nda çok büyük heyecan var. Çünkü yeni bir ulaşım yatırımıyla İstanbulumuz buluşuyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Anadolumuzun şehirlerini nasıl demir ağlarla ördüysek, YHT'lerle birbirine bağladıysak İstanbulumuzu da yerli ve milli ulaşım araçlarıyla örmeye devam ediyoruz. Çilesiz İstanbul'un en önemli projesi hayırlı uğurlu olsun.

'BU MİLLETİN GİDEN YILLARINA ACIMADILAR'

CHP'li mevcut yönetimle İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı vardır. Bunlar kadim değerlere yabancıdırlar. Dün Ayasofya'nın açılışına davet edilmelerine karşın, telefonla davet edilmemesi üzerinden mazeret üretenler şimdi de İstanbul'da kolay ulaşıma dair yeni programa davet üzerinden kriz üretmektedirler. Ömrünün 3,5 yılını trafik çilesiyle heba edilen bu milletin giden yıllarına acımadılar. Milletimiz bu beceriksizliklere karşı İstanbul'un tüm sokaklarında şunları söylüyor; Onlar susacak İstanbul konuşacak, artık vakit İstanbul vakti diyor.

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Şimdi biz de onlar yapamaz, Murat Kurum yapar diyerek bizleri onurlandıran ve sorumluluk yükleyen Cumhurbaşkanımızın huzurunda halkımızda İstanbul’umuza söz veriyoruz. Biz sadece milletimizin sözüne kulak vereceğiz. 2019’dan önce başlattığımız metro inşaatlarının temellerine beton dökenlerin dönemini 31 Mart akşamı bitireceğiz.

Bu şehrin kayıp yılların hesabını tek tek soracağız. İstanbul’umuzu 1 Nisan’dan itibaren orada milletimizle el ele vererek en büyük ulaşım yatırımları ile buluşturacağız.

Ne mutlu ki bu yiğitlere, ne mutlu güzel adamlara, ne mutlu eser adamlarına diyorum. İnşallah biz de 1 Nisan’dan sonra hedeflerimize aynı şuurla, aynı derle koşacağız, ne yapıyorsak İstanbul’un kadınları ile gençleri ile birlikte yapacağız. Bugün bu alanı dolduran değerli kardeşlerimizle birlikte yapacağız. 5 yıldır ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin pençesinde kıvranan İstanbul’umuzu gerçek belediyeciliğe kavuşturacağız.

Ben bu duygularla Türkiye’nin ulaştırma vizyonunu çizen, bugün 70’inci yaşına giren milletin lideri, ümmetin lideri sayın Cumhurbaşkanımıza sonszu şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki varsınız.

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Bu yatırımı bahane üretmeyen, İstanbul’un yarınları için uğraşan sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve geçmiş bakanlarımıza, buradaki tüm mühendislerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepinizi saygı ile hürmetle selamlıyorum."

İSTANBUL'DA METRO HATTINDA ARIZA! MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, metro sürprizi yaşadı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında bozulan metro nedeniyle insanlar yolda kaldı.

Davutpaşa Metro İstasyonu'ndan çıkmaya çalışan vatandaşların bindiği yürüyen merdiven bir anda ters gitmeye başlayınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Davutpaşa Metro İstasyonu'ndan çıkmaya çalışan vatandaşların bindiği yürüyen merdiven bir anda ters gitmeye başlayınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anlar kameraya yansıdı.