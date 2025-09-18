Munzur'un simgesi kırmızı benekli alabalıklar yok oluyor! Acil koruma çağrısı yapıldı

Bol oksijenli derelerde ve kaliteli soğuk sularda yaşamayı seven kırmızı benekli alabalığın Erzincan'da nesli tükeniyor. Adını üzerindeki benek ve şekillerden alan, "dağalası" olarak da bilinen kırmızı benekli alabalık, nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyor.

Munzurlar'da yaban hayatını yakından inceleyen ve doğa fotoğrafçılığı yapan Murat Aydemir, Türkiye'de avlanması yasak olan ancak son yıllardaki kaçak avlanma, suların kirlenmesi, sulardaki rejim değişikliği, seller, heyelanlar ve erozyondan dolayı nesilleri hızla azalmakta olan kırmızı benekli alabalığın korunması için çağrıda bulundu.

Tatlısu köyünden geçen derede su altında kırmızı benekli alabalıkları görüntüleyen Aydemir, sel ve suların azalmasına karşı kırmızı benekli alabalıkların yaşam alanlarının korunması gerektiğini, yumurtlama dönemlerinde sığınabilecekleri cep şeklinde kısımlar oluşturulabileceğini söyledi.