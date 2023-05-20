Münevver Karabulut'un katledildiği 'lanetli villa' yıkıldı! Yerine yeni site yapılacak

İstanbul Bahçeşehir’de 3 katlı evlerden oluşan Şelale Evleri Sitesi, 3 Mart 2009 günü işlenen Münevver Karabulut cinayeti ile duyulmuştu. Türkiye’de kadın cinayetlerinin simge ismi haline gelen Karabulut’un öldürüldüğü o ev hakkında ise 2021 yılında yıkım kararı çıkmıştı. Kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan projede “Lanetli Ev” olarak hatırlanan villa dün yıkıldı.

Yerine 12 katlı bloklardan oluşan site yapılacağı öğrenilen villanın çevresinde yaşayan vatandaşlar ise yıkıma başlanılırsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir’in yatay yapılaşma geleneğinin ortadan kaybolacağını savundu.





'GENÇ BİR KIZIMIZ MAALESEF BURADA KATLEDİLDİ'



Karabulut cinayetinin yaşandığı villa yıkımı hakkında konuşan mahalle sakini Kudret Çelebi, “Bu sitede bir kadın katledildi, bir kadın cinayeti işlendi. Genç bir kızımız maalesef burada katledildi. Bugünlerde maalesef ki aynı yerde bir doğa katliamı yaşanıyor” diyerek yapılması planlanan yüksek katlı binalara tepki gösterdi.