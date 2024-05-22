Cumhur İttifakı Üyesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici öğretmen atamalarında mülakat açıklamasında bulundu. Peki, Mülakatta yuvarlama sistemi nedir, öğretmen ataması mülakatında yuvarlama olacak mı olmayacak mı?

Mülakatta da KPSS puanlarının verilmesi yuvarlama sistemidir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yaptığı açıklamada “Ben daha önce de ifade ettim mülakat öğretmenlik gibi bir meslekte gereklidir. Nasıl bugünkü mülakat sisteminde yuvarlanarak mülakat notu olarak veriliyorsa benzer bir durumun yeni mülakat sisteminde de uygulanacağına dair işaretler aldık." İfadelerini kullandı.