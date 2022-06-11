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Mükremin Gezgin'in Tiktok skandalında flaş gelişme! Harekete geçildi

TikTok'ta kendisine 9 aydır hamile süsü vererek geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve ameliyat masasında kurduğu operasyon mizanseniyle bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Mükremin Gezgin'e tepki yağdı. Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tıp merkezinde yaşanan olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

11.06.2022 - 20:12 | | İHA
Mükremin Gezgin'in Tiktok skandalında flaş gelişme! Harekete geçildi

Sosyal medya hesabından hamilelik ve doğum konulu videolar paylaşan Mükremin Gezgin'in yaptığı paylaşımların ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçerek videonun çekildiği belirlenen Gaziosmanpaşa’daki özel tıp merkezinin faaliyetlerini durdurarak merkezi mühürlemişti. Edinilen bilgiye göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tıp merkezinde yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

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