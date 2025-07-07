Muhtarın aldığı karar köyün kaderini değiştirdi! 50 dönüm araziyi dönüştürdü, köy ekonomisi ve turizm şaha kalktı!

Niğde Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin desteğiyle oluşturulan lavanta bahçesi, köy muhtarlığının kontrolüne verildi. Yaklaşık 50 dönümlük alanda yetiştirilen lavantalar sayesinde köy halkı hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de köy, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yeşilburç Köyü Muhtarı Cihan Tuna, 2020 yılında başlayan proje kapsamında ilk ekimin deneme amaçlı yapıldığını, olumlu sonuçlar alınmasıyla lavanta yağ üretimine geçtiklerini belirtti.

Tuna, lavanta yağını üretmek için Isparta'dan özel bir makine temin ettiklerini ve bu makinenin okul bahçesine kurularak kullanıma alındığını söyledi. Elde edilen lavanta yağlarının stoklandığını ve yakın zamanda patent alınarak satışa sunulmasının planlandığını ifade eden Tuna, "Buraya kafeterya tarzı sosyal alan kurmak da istiyoruz. İnsanlar ailesiyle gelip oturup çay kahve içebilsin, lavantalar arasında fotoğraf çektirebilsin" dedi.

Ayrıca köyde restoran ve butik otel inşaatlarının sürdüğünü, sokak sağlıklaştırma projelerinin de ilk aşamasına başlandığını vurgulayan Tuna, Yeşilburç'un adım adım turizm köyüne dönüştüğünü ifade etti.

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Köy sakinlerinden Neriman Tokmak da lavanta bahçesinin köye kattığı güzellikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mustafa Altınyüzük ise lavanta bahçesine dönüştürülen arazinin eskiden atıl durumda olduğunu hatırlatarak oluşturulan bahçenin köyün turizmine katkı sunacağını belirtti.