GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuhtarın aldığı karar köyün kaderini değiştirdi! 50 dönüm araziyi dönüştürdü, köy ekonomisi ve turizm şaha kalktı!
HaberlerGündem Haberleri Muhtarın aldığı karar köyün kaderini değiştirdi! 50 dönüm araziyi dönüştürdü, köy ekonomisi ve turizm şaha kalktı!

Muhtarın aldığı karar köyün kaderini değiştirdi! 50 dönüm araziyi dönüştürdü, köy ekonomisi ve turizm şaha kalktı!

07.07.2025 - 16:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muhtarın aldığı karar köyün kaderini değiştirdi! 50 dönüm araziyi dönüştürdü, köy ekonomisi ve turizm şaha kalktı!

Niğde'nin Yeşilburç köyü, atıl durumdaki 50 dönümlük arazisini muhteşem bir lavanta bahçesine çevirerek hem ekonomisini canlandırdı hem de turizmde parlayan bir yıldız oldu. Niğde Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin desteğiyle hayata geçen bu proje sayesinde, köy halkı lavanta yağı üretimiyle gelir elde ederken, ziyaretçiler de mor renkli bu büyüleyici tarlalarda keyifli vakit geçiriyor.

Niğde Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin desteğiyle oluşturulan lavanta bahçesi, köy muhtarlığının kontrolüne verildi. Yaklaşık 50 dönümlük alanda yetiştirilen lavantalar sayesinde köy halkı hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de köy, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

 Muhtarın aldığı karar köyün kaderini değiştirdi 50 dönüm araziyi dönüştürdü, köy ekonomisi ve turizm şaha kalktı

Yeşilburç Köyü Muhtarı Cihan Tuna, 2020 yılında başlayan proje kapsamında ilk ekimin deneme amaçlı yapıldığını, olumlu sonuçlar alınmasıyla lavanta yağ üretimine geçtiklerini belirtti.

Tuna, lavanta yağını üretmek için Isparta'dan özel bir makine temin ettiklerini ve bu makinenin okul bahçesine kurularak kullanıma alındığını söyledi. Elde edilen lavanta yağlarının stoklandığını ve yakın zamanda patent alınarak satışa sunulmasının planlandığını ifade eden Tuna, "Buraya kafeterya tarzı sosyal alan kurmak da istiyoruz. İnsanlar ailesiyle gelip oturup çay kahve içebilsin, lavantalar arasında fotoğraf çektirebilsin" dedi.

Muhtarın aldığı karar köyün kaderini değiştirdi 50 dönüm araziyi dönüştürdü, köy ekonomisi ve turizm şaha kalktı

Ayrıca köyde restoran ve butik otel inşaatlarının sürdüğünü, sokak sağlıklaştırma projelerinin de ilk aşamasına başlandığını vurgulayan Tuna, Yeşilburç'un adım adım turizm köyüne dönüştüğünü ifade etti.

Haberin Devamı

Köy sakinlerinden Neriman Tokmak da lavanta bahçesinin köye kattığı güzellikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muhtarın aldığı karar köyün kaderini değiştirdi 50 dönüm araziyi dönüştürdü, köy ekonomisi ve turizm şaha kalktı

Mustafa Altınyüzük ise lavanta bahçesine dönüştürülen arazinin eskiden atıl durumda olduğunu hatırlatarak oluşturulan bahçenin köyün turizmine katkı sunacağını belirtti.

Muhtarın aldığı karar köyün kaderini değiştirdi 50 dönüm araziyi dönüştürdü, köy ekonomisi ve turizm şaha kalktı

Güncel Haberler

Çankırı zabıtası dilenci rolüne girdi! 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma
#Gündem

Çankırı zabıtası dilenci rolüne girdi! 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma

Siirtli çiftçiler ağaçlarını yeşil altına çevirmek için kolları sıvadı: Bu kritik aşılama süreci bölgeyi zenginleştiriyor!
#Gündem

Siirtli çiftçiler ağaçlarını yeşil altına çevirmek için kolları sıvadı: Bu kritik aşılama süreci bölgeyi zenginleştiriyor!

Bir meslek daha tarihe karışıyor: Giresun'un Kazancılar Sokağı'nda son kalaycı zamana direniyor!
#Gündem

Bir meslek daha tarihe karışıyor: Giresun'un Kazancılar Sokağı'nda son kalaycı zamana direniyor!