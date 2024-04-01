Muhtar azaları maaş (para) alıyor mu 2024, muhtar azaları ne iş yapar, silah taşıma ruhsatı alabilir mi?
Yerel seçimler sona ererken, Muhtarların yardımcısı olarak görev alan muhtar azalarının ne iş yaptıkları ve maaş alıp almadıkları sorgulanamaya başlandı. Peki, muhtar azaları aylık alıyor mu, muhtar azaları ne demek, ne iş yapar? Muhtar azaları ne kadar maaş alıyor?
Türkiye 31 Mart'ta yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti. Büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi ve muhtarlıklar için oy kullanan seçmenler, yerel yönetimleri seçti. Muhtarlar da seçilmek için çokça çaba sarf etti. Peki, muhtar azaları para alıyor mu, muhtar azaları maaş alır mı?
Muhtar maaşları ne kadar?
2024 yılı en düşük muhtar maaşı: 17.002 TL
2024 yılı en yüksek muhtar maaşı: 18.500 TL
Köy ve mahallelerinin yönetimi olan muhtarların görev yerleri ise değişiklik gösteriyor. Buna göre, muhtarlar hem mahalle muhtarı hem köy muhtarı olarak görev alabiliyor.
2024 yılı itibarıyla en yüksek muhtarlık maaşı ise büyükşehirlerde görev alan muhtarlara veriliyor.
Muhtar azaları maaş alıyor mu?
Muhtar azaları maaş almaz. Muhtar azalığı, gönüllü olarak yapılan bir iştir.
Muhtar azası olmak için;
- T.C vatandaşı olunması,
- Aza görevinin yapılmak istendiği yerde minimum altı ay ikamet edilmesi,
- Kamu görevi hakkına sahip olunması,
- 18 yaşından büyük olunması şartları aranıyor.
Muhtar azaları silah taşıma ruhsatı alabilir mi?
Muhtarlara, beylik tabancası ruhsatı verilmektedir ancak muhtar azalarına bu hak tanınmamıştır.