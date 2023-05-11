Muharrem İnce paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘tehdit’, ‘şantaj’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medyadaki paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Başsavcılık söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında ‘şantaj’, ‘tehdit’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İNCE'DEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında sosyal medya sitesinde Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs tarihinde yapılan paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

"45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.”