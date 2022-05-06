Muharrem ayı (hicri yılbaşı) ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşure günü hangi ayda, günde ve kaç gün kaldı?

Hicri Şevval ayına girilmesiyle muharrem ayı için yapılan araştırmalar da arttı. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı içerisinde bolluk ve bereketi simgesi olan aşure gününü de barındırıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşure günü muharrem ayının kaçında, Aşure günü hangi ayda?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.

Hicri yılın ilk günü olan Muharrem ayı, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2022'de Aşure Günü, 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.

AŞURE GÜNÜNDE NELER OLMUŞTUR?

Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

Aşûre günü adı verilen 10 Muharrem gününde meydana geldiği rivayet edilen diğer bazı önemli olayları da kısaca şöyle sıralamak mümkündür:

Rivayete göre, Hz. Nuh’un gemisi Tufandan kurtulup Cûdî dağına Aşûre günü oturmuştur. Bilindiği üzere, Hz.Nuh, Allah’ın emri üzerine kendine inananları yaptığı bir gemiye bindirmiş, tufan gerçekleşince, inanmayanlar suda boğularak helak olmuşlardı.

Hz. Ademin tövbesinin kabul edilmesi,

Hz. İbrahim’in Nemrut’un ateşinden kurtulması ve,

Hz. Yakub’un oğlu Yusuf’a kavuşması,

Hz. Musa ve İsrail oğullarının Firavunun zulmünden kurtulmaları 10 Muharrem (Aşûre) günü gerçekleştiği rivayet edilen olaylar orasındadır.