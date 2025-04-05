GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla'nın tarihi hazinesi Stratonikeia, bayramda ziyaretçi akınına uğradı
HaberlerGündem Haberleri Muğla'nın tarihi hazinesi Stratonikeia, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Muğla'nın tarihi hazinesi Stratonikeia, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

05.04.2025 - 16:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Muğla'nın tarihi hazinesi Stratonikeia, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Muğla'da yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti, Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırladı.

Geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması dolayısıyla "gladyatörler şehri" olarak adlandırılan Stratonikeia, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Eskihisar Mahallesi'ndeki antik kentin birçok bölgesinde kazı çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Helenistik dönem ile Roma, Bizans, Anadolu Beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalan yapıların bir bütün olarak korunduğuna dikkati çeken Söğüt, kentteki birçok evde restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Muğlanın tarihi hazinesi Stratonikeia, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Ziyaretçilerin, hamam, cami, ev ve antik dönemden bugüne ulaşan bütün yapıları bir arada görebildiğini anlatan Söğüt, 2 bin 400 yıllık süreçteki tüm yapıların aynı alanda bulunduğunu vurguladı.

Kentin barındırdığı özelliklerden dolayı farklı ziyaretçi gruplarını ağırladığını belirten Söğüt, Ramazan Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçinin kente geldiğini kaydetti.

Muğlanın tarihi hazinesi Stratonikeia, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Güncel Haberler

Bayram dönüş yolculuğu başladı! Yola çıkacaklar dikkat: 43 ilin geçiş güzergahında kuvvetli sağanak yağış var
#Gündem

Bayram dönüş yolculuğu başladı! Yola çıkacaklar dikkat: 43 ilin geçiş güzergahında kuvvetli sağanak yağış var

Rize'de levrek havuzu patladı, haberi duyan sahile koştu! 3 saatlik yoldan gelenler var
#Gündem

Rize'de levrek havuzu patladı, haberi duyan sahile koştu! 3 saatlik yoldan gelenler var

Ankara'da evinde alkol üreten adam yolda yüyürken ürettiği alkolden hayatını kaybetti!
#Gündem

Ankara'da evinde alkol üreten adam yolda yüyürken ürettiği alkolden hayatını kaybetti!