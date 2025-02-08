Muğla'dan korkutan görüntü! Deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, sahildeki deniz suyu çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca birkaç gündür deniz çekilmelerinin görüldüğünü aktaran Özçelik, bir yandan da Santorini Adası'nda yaşanan depremler görülünce vatandaşlarda bir endişe oluştuğunu kaydetti.

Deniz çekilmelerini en çok etkileyen hususun gezegensel çekim kuvvetleri olduğundan bahseden Özçelik, "Bunların en başında da ayın ve güneşin hareketleri meydana geliyor. Bazı dönemlerde daha belirgin hale gelebiliyor. Bazı kıyılarımızda rüzgar etkisiyle birleşince bu etkilerin daha belirgin olduğunu görüyoruz. Litarütüre baktığımız zaman şiddetli depremlerle deniz çekilmeleri arasında ciddi ilişkiye rastlayamıyoruz. Şu an için korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirim." dedi.

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Özçelik, bu durumun depremle ilgisinin bulunmadığını, vatandaşların panik yaşamasına gerek olmadığını ifade etti.

Akyaka sahilinde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları dronla görüntülendi.

100 METRE ÇEKİLDİ

Öte yandan İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu. Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürerken, bu durum vatandaşları tedirgin etti. Denizin sert poyraz nedeniyle çekildiğini belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi. Çekilme sonrasında tekneler karaya oturdu, deniz yüzeyinde adacıklar oluştu. Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürerken, bu durum vatandaşları tedirgin etti. İzmir'de 4 Şubat'ta çok sert bir poyraz başladığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Poyrazın sertliği nedeniyle deniz seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaşadığımız bu olayın Santorini ve orada oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı yok. Bu şubat ve mart aylarında zaman zaman gördüğümüz bir olay. 2021'de ve 2022 yılında da gördük. Poyraz kuzeyden güneye doğru çok sert estiği için suyu güneye doğru iter. Marmara'dan itibaren su güneye doğru yığıldığı için sığ olan bütün bölgeler açığa çıkar. Çekilme önce Dikili'de başlar. Şu anda burada da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda, daha devam edecek salıya kadar 70-80 santim aşağı doğru inecek ama korkulacak bir şey yok. Normal bir doğa olayı dedi.

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'DOĞADAN KORKULMAZ'

Prof. Dr. Yaşar, Türkiye'de, doğadan korkmaya başladık. Çünkü afetleri felakete çeviriyoruz. Deprem oluyor çürük binalar çöküyor, sel yatağına evler yapıyoruz; sel basıyor. Bunlardan korkuyoruz. Doğadan korkulmaz, doğa arkadan vurmaz. Ne yapacağını baştan söyler, gerekli önlemler alabilirsek, hiçbir sorun yaşamayız, hiçbir korkumuz da olmaz. Ancak en küçük doğa hareketinde bile korkudan titriyoruz diye konuştu.

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'SU DERİN OLDUĞU İÇİN PEK HİSSETMİYORUZ'

Sığacık'ta teknelerin karaya oturduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, Hatta açığa çekilen tekneler de karaya oturdu. Tekne sahipleri sanırım denizin bu kadar çok çekileceğini tahmin edemedi. Salıya kadar daha da oturacak. Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok. Her yıl şubat ve mart ayında bunları bazen çok sert bazen hafif yaşarız. 2 sene önce İzmir Körfezi'nde vapur seferleri iptal edilmişti, deniz seviyesi kadar çok düşmüştü, vapurlar iskeleye yanaşamamıştı. Körfezde de şu anda su en az 50 santim çekilmiş durumda, ama körfezde su derin olduğu için pek hissetmiyoruz. Kordonda taşlar açığa çıkar ama Sığacık ve Dikili sığ olduğu için görüyoruz. Bodrum'da, Akyaka'da da mutlaka olacaktır. Her sen