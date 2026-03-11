Muğla’da tarihi operasyon: 15. yüzyıla ait yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi!
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menteşe ilçesinde yürüttükleri titiz takip sonucu asırlık bir kültür mirasını kurtardı. Kötekli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, yaklaşık 600 yıllık olduğu tahmin edilen yaldızlı deri Tevrat ele geçirilirken, eseri satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde bir kişinin yaldızlı deri Tevratı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce gözaltına alınan M.U'nun üzerinde yapılan aramada 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri Tevrat bulundu.
Tevrat'ın Muğla Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.