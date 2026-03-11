GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla’da tarihi operasyon: 15. yüzyıla ait yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi!
HaberlerGündem Haberleri Muğla’da tarihi operasyon: 15. yüzyıla ait yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi!

Muğla’da tarihi operasyon: 15. yüzyıla ait yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi!

11.03.2026 - 11:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Muğla’da tarihi operasyon: 15. yüzyıla ait yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi!

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menteşe ilçesinde yürüttükleri titiz takip sonucu asırlık bir kültür mirasını kurtardı. Kötekli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, yaklaşık 600 yıllık olduğu tahmin edilen yaldızlı deri Tevrat ele geçirilirken, eseri satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde bir kişinin yaldızlı deri Tevratı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

İLGİLİ HABER

Sivas'ta 4 kardeş şeker hastası annesi için yaptı! 9'dan 500'e çıktı: Her gün binlerce görüyoruz
Sivas'ta 4 kardeş şeker hastası annesi için yaptı! 9'dan 500'e çıktı: Her gün binlerce görüyoruz

Ekiplerce gözaltına alınan M.U'nun üzerinde yapılan aramada 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri Tevrat bulundu.
Tevrat'ın Muğla Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Güncel Haberler

Bingöllü girişimci kadın 11 yıl boyunca evde üretip sattı! Talep artınca işyeri açtı
#Gündem

Bingöllü girişimci kadın 11 yıl boyunca evde üretip sattı! Talep artınca işyeri açtı

Google'ın tepki çeken yapay zeka kararı! Gazetecilik tehlikede mi? ‘Bu ciddi bir dayatmadır!’ İşte kapatmanın yolu...
#Gündem

Google'ın tepki çeken yapay zeka kararı! Gazetecilik tehlikede mi? ‘Bu ciddi bir dayatmadır!’ İşte kapatmanın yolu...

Kahramanmaraşlı kadın girişimci muhasebeciliği bıraktı, hayallerinin patronu oldu! Devlet desteğiyle 3 yılda sürüsünü 103’ten 800’e çıkardı
#Ekonomi

Kahramanmaraşlı kadın girişimci muhasebeciliği bıraktı, hayallerinin patronu oldu! Devlet desteğiyle 3 yılda sürüsünü 103’ten 800’e çıkardı