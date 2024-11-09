Muğla'da kuyruğundan yaralanmış fok ölü halde kıyıya vurdu

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Kızılburun mevkisindeki bir sitede yaşamını sürdüren vatandaşlar, deniz kenarında kayaların dibinde bir hayvanın hareketsiz şekilde durduğunu gördü.

Yaklaştıklarında hayvanın yavru bir Akdeniz foku olduğunu anlayan vatandaşlar, ihbarda bulundu. İhbarın ardından Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri bölgeye geldi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen yavru fok, bölgeden alındı. Foku görüntüleyen vatandaşlar, “Bu bölgede birkaç tane yetişkin fok var, onlardan birinin yavruları olabilir. Kuyruğunda yara vardı, darbe almış. Ölüm sebebi bu darbe mi bilmiyoruz ama yetişkin bir fok değildi” dedi.