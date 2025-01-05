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Muğla'da korkutan deprem

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05.01.2025 - 20:56 |
Muğla'da korkutan deprem

Muğa Menteşe'de saat 20.43 civarında 4.0 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

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