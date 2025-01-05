Muğla'da korkutan deprem
Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
05.01.2025 - 20:56 |
Muğa Menteşe'de saat 20.43 civarında 4.0 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 5, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2025-01-05
Saat:20:43:04 TSİ
Enlem:37.14778 N
Boylam:28.77056 E
Derinlik:7 km
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