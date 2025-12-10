Muğla’da kırmızı ışıkta geçen TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
10.12.2025 - 21:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hakan Gür (31) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Menteşe’nin Bayır AVM kavşağında meydana geldi. Tuncay Durmaz (38) yönetimindeki 35 BDT 554 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçip Hakan Gür’ün (31) kullandığı 48 AVA 765 plakalı motosiklete çarptı. Gür çarpmanın etkisiyle savrulurken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Gür’ün hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü T.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

