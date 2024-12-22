Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! Acı haber geldi

Dün görevli olarak Muğla’ya gelen ambulans helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadı. Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.

ACI HABERİ VALİ DUYURDU

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Vali Akbıyık, "Kalkış sırasında hastanemizin 4. katına çarpıyor helikopter. 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel vefat ediyor. Yoğun sis var. Kazanın nedeni araştırılıyor." dedi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ambulans kazasında hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı.

Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada 2 pilot, 1 hekim, ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının detayları;

'HAVALANDIĞI SIRADA DÜŞTÜ'



Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir.



'ŞEHİTLERİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ'

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

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Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan, CNN TÜRK canlı yayınında kazanın nasıl yaşandığıyla ilgili bilgiler verdi. Togan, şunları söyledi:

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300-400 METRE MESAFEDEKİ PİSTTEN KALKIYORDU

Helikopter havalanırken toplantı odası olarak kullandığımız yere çarptı ve maalesef 4 şehit verdik. Helikopterdeki arkadaşlarımızın hepsi vefat etti. Helikopter hastanemizin pistinden kalkarken binaya çarptı. 300-400 metre uzaklıkta bu pist. Kazanın hava şartlarından kaynaklandığını düşünüyorum. Dünden beri sis var burada. Görev yerine gitmek için havalanıyordu helikopter. Dün öğlen gibi gelmişti helikopter.

HELİKOPTER 7-8. KATTAKİ ODAYA ÇARPTI

Hastanemizde başka yaralanma yaşanmadı. Ambulans helikopter, 7-8. kattaki toplantı salonu olarak kullanılan alana çarptı. Bildiğim kadarıyla vefat edenlerin 2'si pilot 1'i doktor 1 sağlık memuru.

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Olay yeri incelemesinin ardından enkaz kaldırılacak. Bu emniyet ve savcılığın tasarrufunda olan bir durum. Eşkaller belli olunca isimler duyurulacaktır.

OLAY YERİ İNCELEMESİNDE SİS BASTIRDI

4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı noktada, olay yeri incelemesi sürerken bir anda bastırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra düştü.

HASTANE İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Helikopterin çarptığı hastanenin içinden görüntülere de ulaşıldı. Kazanın meydana geldiği katta pencerelerin kırıldığı, tavanın hasar aldığı ve yerlere moloz yığınlarının saçıldığı görüldü.