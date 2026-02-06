Muğla'da bir kişi sele kapıldı: Arama çalışmaları sürüyor

Olay, Osmaniye Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yağış sonrasında derede su seviyesi yükseldi. O esnada Z.Ş. aracıyla dereden yolun karşısına geçmek istedi. Araçta yolcu konumunda bulunan şahıs 'Geçmeyelim' dedi. Yolcu, Z.Ş.'nin sözünü dinlememesi ve geçmekte ısrar etmesi sebebiyle araçtan indi. Dereden aracıyla geçmeye çalışan Z.Ş., bir anda sele kapıldı. Z.Ş. aracıyla sürüklenirken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yapılan çalışmalar sonucunda araç kısa sürede bulundu. İçerisi suyla dolan araçta Z.Ş.'ye ulaşılamazken, şoförün bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ayrıca Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da Osmaniye Mahallesi'ne giderek olay ile ilgili yetkililerden bilgi alarak çalışmaları yakından takip etti.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.