Muğla'da başvurular başladı! Öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak

09.10.2025 - 13:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemeyi, geleceğe ilk adımlarını atmalarını sağlamayı ve iş hayatına katılımlarını kolaylaştırarak mesleki deneyim kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan ‘İŞKUR Gençlik Programı’ başvuruları Muğla’da başladı. Gençler için hayata geçirilen bu program kapsamında, devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde öğrenciler iş gücü piyasasıyla tanıştırılacak.

Muğla’da, İŞKUR ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle toplam bin 434 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi, sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin yanı sıra kampüs altyapı ve bakım çalışmalarının, sosyal ve kültürel etkinliklerin, akademik ve idari süreçlerin, toplumsal hizmet ve iş birliği çalışmalarının, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin, dijital dönüşüm ve inovasyon süreçlerinin, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesinde görev alacak.

Muğlada başvurular başladı Öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak

Programa; 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İŞKUR’a kayıtlı, emekli olmayan, son bir ay içinde uzun vadeli sigortaya tabi bir işte çalışmamış, işsizlik ödeneği almayan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin aktif öğrencisi olan kişiler başvurabilecek. Uzaktan eğitim veya açık öğretim öğrencileri ise programa başvuru yapamayacak.

Programa katılan öğrencilere, günlük net 1.083 TL, ayda 14 gün katılım halinde 15 bin 162 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası, Meslek Hastalığı ve İş Kazası Sigorta Primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Başvurular, 09-13 Ekim 2025 tarihleri arasında e-Devlet, İŞKUR e-Şube, Alo 170, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İŞKUR Hizmet Merkezleri üzerinden yapılabilecek. Noter kurası ise 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 09.00’da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi A Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Gençlik Programı kapsamında öğrenciler haftada en fazla 3 gün ve 22,5 saat çalışacak.

