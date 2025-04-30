Muğla'da art arda korkutan deprem! AFAD duyurdu
30.04.2025 - 07:08Güncellenme Tarihi:
Türkiye'de peş peşe deprem meydana gelmeye devam ediyor. Sabah saat 08.36!da Datça'da 4.4, 06.39'da Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Öte yandan Kütahya Simav'da saat 06.05'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 8.36'da yaşanan ve büyüklüğü 4.4 olan depremin merkez üssünün Ege Denizi'nde Datça açıkları olduğu bildirildi. Deprem 14,57 kilometre derinlikte meydana geldi.
MARMARİS'TE 3.7'LİK DEPREM
Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre sabah 06.39'da Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Merkez üssü Marmaris olan depremin derinliği ise 13.9 kilometre olarak açıklandı.
KÜTAHYA'DA KORKUTAN DEPREM
Kütahya'da da 3.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD verilerine göre Kütahya Simav'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.05'te meydana gelen depremin derinliği 11.83 km olarak ölçüldü.