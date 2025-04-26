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GündemMuğla'da akılalmaz olay! Traktörle taşınan tekneden düşerek hayatını kaybetti
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Muğla'da akılalmaz olay! Traktörle taşınan tekneden düşerek hayatını kaybetti

26.04.2025 - 19:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla), (DHA)

Muğla'da akılalmaz olay! Traktörle taşınan tekneden düşerek hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, traktörün römorkuyla taşınan teknenin üzerinden yola düşen Mustafa Gündüz (37), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 48 GZ 480 plakalı traktörün römorkunda taşınan teknenin üzerinde bulunan Mustafa Gündüz, dengesini kaybedip, düştü. Gündüz’ün metrelerce yükseklikten düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gündüz, götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla'da akılalmaz olay! Traktörle taşınan tekneden düşerek hayatını kaybetti
#Gündem

Muğla'da akılalmaz olay! Traktörle taşınan tekneden düşerek hayatını kaybetti