Muğla Yatağan’da kaza: 2 yaralı

18.11.2025 - 21:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Aydın-Muğla karayolu Yatağan Bozarmut Mahallesi ışıklarda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

 

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesinde iki aracın karıştığı kazada araç sürücüleri yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İ.S yönetimindeki 48 ASL 412 otomobil ışıklarda seyir halinde iken kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen 07 BDB 526 otomobil ile çarpıştı.

Kazada 48 ASM 412 plakalı otomobil sürücüsü İ.S. ve diğer araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar 112 ambulans ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesine sevk edildi.

