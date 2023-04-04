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Muğla ve İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Muğla ve İzmir'de polisin eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli, gözaltına alındı.

04.04.2023 - 13:52 |
Muğla ve İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ile İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Belirlenen 30 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi. Polis ekiplerinin adreslerdeki arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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