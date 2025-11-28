Muğla Seydikemer’de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Uğurlu Mahallesi Kaş Kavşağı'nda, Fethiye istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Ali Aker (24) idaresindeki 48 APE 108 plakalı otmobil, kontrolden çıkarak park halindeki 48 AGG 585 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Ali Aker’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince, araçta sıkışan Aker’in cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.