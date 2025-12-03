GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla Fethiye'de onlarca karavan ve bungalov küle döndü
HaberlerGündem Haberleri Muğla Fethiye'de onlarca karavan ve bungalov küle döndü

Muğla Fethiye'de onlarca karavan ve bungalov küle döndü

03.12.2025 - 18:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Muğla Fethiye'de onlarca karavan ve bungalov küle döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karavan ve bungalovların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, onlarca karavan ve bungalov küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yanıklar Mahallesi'nde bulunan Katrancı Koyu Tabiat Parkı'nda karavan ve bungalovların bulunduğu alanda ilk tespitlere göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana da sıçradı. Alevler bitişik halde bulunan onlarca bungalov ve karavanı sardı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem karavan ve bungalovları saran, hem de ormanlık alanı etkileyen alevlere müdahalede bulundu. Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesindeki çalışmaların ardından zarar tespiti yapılacağı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Güncel Haberler

Hasadı zahmetli, satışı ise sabır işi! Fiyatları 100 liradan başlıyor
#Ekonomi

Hasadı zahmetli, satışı ise sabır işi! Fiyatları 100 liradan başlıyor

Edirne Keşan’da kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
#Gündem

Edirne Keşan’da kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Diyarbakır'da oomobilin çarptığı motokurye yaralandı
#Gündem

Diyarbakır'da oomobilin çarptığı motokurye yaralandı