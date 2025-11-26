Muğla Datça'da virajı alamayan araç denize uçtu: 1 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.11.2025 - 19:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Muğla'nın Datça ilçesinde kontrolden çıkan aracın denize uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aktur yolu üzerinde seyir halindeki bir araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak denize uçtu. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

