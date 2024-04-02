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Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra Bodrum'da da hissedildi.

02.04.2024 - 16:50 |
Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 16.33'te Ege Denizi'nde merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 31.51 kilometre açığı olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen deprem, Datça'nın yanı sıra Bodrum'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere görece herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.(DHA)

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