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Müftü Ahmet Dilek kimdir? Şırnak müftüsü Ahmet Dilek nereli, nerelerde görev aldı?

Bartın, Van, Gümüşhane, Ankara, Adana, Adıyaman, Şırnak, Mersin, Kırklareli ve Kars illerinin müftüleri değişti. Müftüler kararnamesine göre Şırnak İl Müftülüğüne Ahmet Dilek atandı. Peki, müftü Ahmet Dilek kimdir?

07.06.2022 - 07:44 |
Müftü Ahmet Dilek kimdir? Şırnak müftüsü Ahmet Dilek nereli, nerelerde görev aldı?

Müftü atamaları yapıldı. Ahmet Dilek Şırnak İl Müftüsü oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Ahmet Dilek'in yeni Şırnak Müftüsü olduğuna yer verildi. 

Müftü Ahmet Dilek kimdir?

Ahmet Dilek, Çaykara-Uzungöl Beldesinde dünyaya geldi.1995 senesinde Kars ilinde stajer öğretmen olarak başladığı görevinde,1996 yılında İstanbul Bayrampaşa’ya öğretmen olarak atandı.

24 Aralık 1998 yılında Bingöl Karlıova’da İlçe Müftüsü görevinde bulundu. Askerlik görevinden sonra, Kastamonu-Devrekani İlçesinde müftülük görevi yaptı.

16 Mayıs 2006 yurtdışı görevinden sonra, 04 Aralık 2009 yılında Bolu-Yeniçağa İlçesinde Müftülük görevini yaparken 17 Mart 2011 tarihinde Diyanet işleri başkanlığı Diş ilişkiler Genel Müdürlüğü yurtdışı eğitim ve rehberlik daire başkanlığına vekâleten getirildi. Aynı görevine Ağustos 2012 itibari ile asaleten atandı.

Dilek, bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Şırnak Müftüsü oldu.

Müftü Ahmet Dilek kimdir Şırnak müftüsü Ahmet Dilek nereli, nerelerde görev aldı

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