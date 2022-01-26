Muay Thai nedir? Muay Thai nasıl yapılır, kuralları nelerdir, Tay Boksu ne kadar sürede öğrenilir?

Muay Thai nedir, ne demek? Muay Thai sporu boks kategorisinde bulunur. Dünyada Tayland Boksu olarak anılır. Peki, Muay Thai nasıl yapılır, kuralları nelerdir, Tay Boksu ne kadar sürede öğrenilir?

MUAY THAİ NEDİR, NE DEMEK?

Muay Thai Tayland'da ortaya çıkan ve özgün adı Muay Thai olan bir dövüş sporudur. Tayland Boksu da denir. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatıdır. 1411’de Sen Muajng Ma adında bir kral öldüğünde, oğulları muay thai sanatı kullanarak tahtı ele geçirmek için savaştıklarından Muay Thai’ye “kralların dövüş sanatı” da denir.

Muay Thai eskiden Siyam olarak adlandırılan bölgenin bölünmesinden sonra oluşan ve bugün ağırlıklı olarak Tayland'da sistemlenmiş dövüş sistemlerinin tümünün genel adıdır. Her ne kadar bölge sınırları değişse dahi bu ülkeye komşu olan Myan Mar (eski adı Burma) 'da uygulanan "Bando veya Lethwai" ve Kamboçya'da yapılan "Khmer Boksu" ile büyük benzerlikler gösterir... Muay Thai'nin orijini hakkında “Tayland, Myanmar ve Kamboçya “arasında anlaşmazlıklar günümüzde iyice şiddetlenmiş olup, her ülke çıkışı kendine mal etmektedir. Bugün Muay Thai evrim geçirerek 3 dalda "Profesyonel, Amatör ve Tradisyonel (Geleneksel)" olarak uygulanmaya konmuştur.

Tarihi 1300'lere kadar dayanabilmektedir. Eski antik sistemlerin tümü "Muay Boran" (Antik Döğüş Sistemi) şemsiyesi altındadır (Bu konuda birçok efsane mevcuttur)

Muay Boran şemsiyesi altında; "Muay Lopburi (bugünkü Muay Thai'nin atası sayılır, dik duruşlar ihtiva eder), Muay Chaiyuth, Muay Korat, Muay Kochasarn, Muay Nakorn" sistemleri bulunur... Geleneksel sistemler bazen Myanmar, Tayland veya Kamboçya sınırlarında müsabaka düzenlerler, eldiven yerine sargı, bandaj kullanılır ve özellikle Burma bu konuda gelenekselliği fazla bırakmamaktadır.

Krabbi Krabbong ise, tamamen "kılıç, mızrak, vb." ihtiva eden silahlı geleneksel kendine has bir disiplin olup, ancak sanıldığı gibi Muay Thai sistemi ile bir ilgisi yoktur. Ayrıca bugün Tayland ordusunun bazı bölümlerinde kullanılan "Military Lerdrit" diye ülkeye has ayrı bir sistem mevcuttur.

MUAY THAİ NASIL YAPILIR, NE İŞE YARAR?

Muay Thai, boks arenasında iki rakibi karşı karşıya getirir. Bu sporun amacı bir dövüşçünün rakibini alt ederek yarışmayı kazanması, teknik nakavt yani hakem tarafından rakibin sürdürülmeye uygun olmaması veya puan kazanmaktır.

Dövüşçüler yumruklar, ayaklar, baldırlar, dirsekler ve dizlerle savaşacaklar ve ara sıra raptiye ve pense tekniklerini kullanmaya çalışacaklar. Muay Thai, güçlü bir vücuda ve dövüş gücüne sahip olmasına rağmen, yetenekli bir dövüşçü olmak ve oyunu daha yüksek bir rekabet seviyesinde kazanmak için birçok beceri gerektirir.

MUAY THAİ KURALLARI

Muay Thai maçları 7.3mx 7.3m ile 6.1mx 6.1m arasındaki bir ringde gerçekleşir.

Profesyonel bir maçta dövüşçüler mutlaka 15 yaşından büyük olmalı ve aynı ağırlık kategorisinde yarışmalı aynı zamanda aralarında en fazla 5 kg fark olmalıdır.

Her Muay Thai maçından önce, Muay Thai mirasına göre her boksörün saygı göstermesi gerekir. Bu, bir Cava obusu, bir Cava tom-tom davulu ve küçük bir zil ile çalınan bir müzik eşliğinde ritüel bir dansı içerir.

Dans tamamlandıktan sonra maç başlamadan her iki boksörün de maçın kurallarına uygun ve sporcu bir biçimde dövüşeceklerini kabul edip el sıkışması gerekir.

Maç başladığında, her iki boksör de rakibini yenmek için dizlerini, dirseklerini, ayaklarını ve yumruklarını kullanarak maçı kazanmaya çalışır.

Kazanmak için boksörün rakibini nakavt etmesi gerekir ardından hakem dövüşü durdurarak boksör bir puan kazanır. Eğer maç sonunda puanlar eşit olursa beraberlik ilan edilir.