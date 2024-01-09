Muavinini ezerek öldüren şoförün mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı

Olay, 27 Aralık 2023 tarihinde Ergani Şehirlerarası Otogarında meydana geldi. Bursa-Diyarbakır seferini yapan Sebahattin İnce yönetimindeki SD 3321 plakalı otobüs, Ergani’de yolcu indirmek için mola verdi. Bu esnada otobüs muavini Abbas İşler ile şoför arasında kavga çıktı. İşler’in yakınlarının da kavgaya dahil olmasıyla İnce, şoför koltuğuna geçip yolcuların da içinde olduğu otobüsü hareket ettirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, İşler’in otobüsü durdurmak istediği, o esnada otobüsün üzerinden geçtiği görülüyor.

Panikle olay yerini terk eden Sebahattin İnce, Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İnce, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İnce mahkemede verdiği ifadede, Malatya’da mola verdiği tesiste İşler’in kendisi ile ilgili “Masaya kadın getirmiş ben böyle yapmazdım” dediğini duyduğunu ve tartışmanın o esnada başladığını belirtti.

“Yolcuların eşyalarının üzerinden geçmişim diye düşündüm”

Muavin Abbas İşler ile ağız münakaşasına girdiklerini ifade eden İnce, “Tesis personeli tartışmada araya girdi. Abbas diklenince ben de kendisine cam bardağı attım. Sonrasında Diyarbakır'a doğru yola çıktık. Ergani’ye geldiğimizde yolcumuzu terminalden indirmek için durduğumda kalabalık bir grubu dışarıda görünce kapıyı açmadım. Diğer şoför, aracın kapısını açmamı söyledi. Dışarıda bekleyen kişiler beni araçtan alarak dışarı çıkardılar. Kalabalık bir grup beni dışarıda dövdü, onlar beni dövünce ben de kendimi arabanın içine attım. Aracın kapıları sensörlü olduğu için kapanmıyordu. Ben de bu şahısların elinden kaçmak için aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaşmak istedim. Arkamdan gelen kişileri ben görmedim. Araca bindiğimde bir ses geliyordu ama kimsenin arabanın camına vurduğunu görmedim. Panik halinde aracı çalıştırıp hareket ettiğim için Abbas'ı fark etmeyerek araçla üzerinden geçmişim. Daha sonra olayı öğrendim. Aracın etrafında yolcuların eşyaları olduğu için de üzerinden geçmişsem de bu eşyaların üzerinden geçmişim diye düşündüm” dedi.

Haberin Devamı