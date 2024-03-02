MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır 2024? MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır (çıkarma), renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?

MSÜ sınav giriş yerleri TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. MSÜ'de eğitim almak isteyen öğrencilerin aynı zaman YKS'nin TYT oturumuna da katılması gerecek. 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır 2024?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır (çıkarma)?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN!

MSÜ için TYT ve AYT sınavı şartı

Harp Okulları için;

2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.

2024-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

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Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

MSÜ sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?

Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.