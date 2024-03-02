Adaylar sınavda, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soruyu cevaplandıracak. Testler için adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Peki, MSÜ kitapçıkları veriliyor mu? MSÜ sınavdan sonra kitapçıkları veriliyor mu?

MSÜ 81 ilde gerçekleşecek. Sınavda adayların karşısına Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan 120 soru çıkacak. MSÜ sınav sonuç tarihi de ÖSYM tarafından duyuruldu.

MSÜ kitapçıkları veriliyor mu?

Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşet içinde, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır.

Sonuçlar 28 Mart’ta açıklanacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. ÖSYM sınav sonuç takvimine göre ise 2024-MSÜ sonuçları 28 Mart’ta açıklanacak.