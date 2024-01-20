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MSB'den 'Zeytin Dalı Harekatı' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Zeytin Dalı Harekatı’nın 6'ncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medyada paylaşım yapıldı.

20.01.2024 - 12:50 | | ANKARA, (DHA)
MSB'den 'Zeytin Dalı Harekatı' paylaşımı

Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu paramparça eden, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın 6’ncı yıl dönümünde; harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman personelini gönülden selamlıyoruz. Canları pahasına mücadele eden, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" denildi. 

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