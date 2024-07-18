MSB'den Suriye ile ilişkilerle ilgili açıklama!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirme şöyle: Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz olarak sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; 72’si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren 1.427 (681’i Irak’ın, 746’sı Suriye’nin kuzeyi) teröristi etkisiz hâle getirmiştir. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam etmektedir.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında; teröristlere ait depo, sığınak ve mağaralarda tonlarca patlayıcı madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 12 Temmuz’da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkâm Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan TALAY’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

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Terörle mücadele konusunda komşumuz Irak ile iş birliği ve görüşmelere de devam edilmektedir. Irak Merkezi Hükûmeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor, terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki iş birliğini kalıcı hâle getirmeyi arzuluyoruz. Terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelemiz, örgütteki çözülmeyi hızlandırmış, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırlamıştır.

İş birliği, tecrübe paylaşımı ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetler, bölgenin teröristlerden arındırılması ve yerel unsurların terörle mücadele yeteneği kazanmasına katkı sağlamaktadır. Bölgede 800 köyü zorla boşaltan, köyleri ateşe veren, yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri dahi el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan, sivil halkı canlı kalkan olarak kullanan ve ormanları yakan eli kanlı teröristlerin; bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmaya çalışması, halkı kışkırtma girişimleri, kara propagandaya başvurması ve bu yolla uluslararası kamuoyunu yanıltma gayretleri, içine düştüğü acziyetin ve başarılı operasyonlarla bitme noktasına geldiğinin açık bir göstergesidir.

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HUDUT GÜVENLİĞİ

Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 863 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.707, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65.225 olmuştur.

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BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir. 09-11 Temmuz tarihleri arasında Vaşington’da icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte iştirak eden Sayın Bakanımız zirve kapsamında; düzenlenen oturumlar ile Macaristan, Yunanistan, İtalya, Almanya, Ukrayna, Fransa ve Birleşik Krallık ile icra edilen heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmiş,

Hollanda Savunma Bakanı ile ikili görüşme gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız NATO Zirvesi kapsamında ayrıca, NATO Müttefik Uzaydan Daimi Gözetleme (APSS) Girişimi’ne katılıma ilişkin Mutabakat Muhtırası ile, Müttefik Bulut ve Uç Hizmetler (ACE) için Çokuluslu İş Birliği Projesi’ne iştirake yönelik Niyet Mektubu’nu imzalamıştır.

Sayın Bakanımız söz konusu ziyaret vesilesiyle 10 Temmuz’da Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu Toplantısına da katılım sağlamıştır. 13 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Millî Savunma Üniversitemizde gerçekleştirilen “12'nci Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi” ile “6'ncı Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni”ne katılan Sayın Bakanımız,

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15 Temmuz’da ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı”na iştirak etmiştir. Sayın Bakanımız; 17 Temmuz’da Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Ticaret Bakan Yardımcısı ile birlikte Nijer’e resmî bir ziyarette bulunmuş, Nijer Başbakanı’nın başkanlığında gerçekleştirilen ortak çalışma toplantısına katılmış, Nijer Savunma Bakanı ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Ayrıca, 06 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketi sonrası NATO tarafından ülkemize gönderilen ve hizmet sürelerini tamamlayan çadır kentlerin ve sağlık destek ünitelerinin söküm işlemlerinin, NATO tarafından, Bakanlığımız ile koordineli olarak 30 Temmuz’a kadar tamamlanması öngörülmektedir. NATO makamlarına; sağlanan destek ile gösterdikleri dayanışma ve iş birliği için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

İsrail’in, Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mevasi’de yaşayan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesini lanetliyoruz. İsrail, âdeta tek bir Filistinli kalmayana kadar Filistin halkını topyekûn katletmeye ve soykırım uygulamaya devam etmektedir. Gazze’de kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine verdiği zarar ve buranın askerî üs olarak kullanılması İsrail’in uluslararası insancıl hukuku ihlalinin açık bir kanıtıdır.İsrail’in saldırılarını hiçbir şekilde durdurmaması, uluslararası hukuku hiçe sayması ve masum Filistin halkına yaptığı zulümler karşısında uluslararası toplumun almış olduğu kararların göstermelik olduğu anlaşılmaktadır. Bölgemizde huzursuzluğa ve istikrarsızlığa sebep olan İsrail, uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda, Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden teşkil edilen Birleşik Görev Kuvveti-151 (Combined Task Force- CTF-151)’in komutası; 24 Temmuz 2024-22 Ocak 2025 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 7’nci kez deruhte edilecektir. Söz konusu görev, ülkemizin sadece çevre denizlerimizde değil, diğer coğrafyalarda da deniz güvenliğine katkı sağlayan önemli bir güç olduğunu ortaya koymaktadır.

İtalya Deniz Kuvvetlerine ait FRANCESCO MIMBELLI gemisi tarafından 11-15 Temmuz tarihleri arasında Antalya’ya, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 12-17 Temmuz tarihleri arasında İzmir’e, TCG ENEZ mayın avlama gemimiz tarafından ise NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 kapsamında 12-15 Temmuz tarihleri arasında Taranto/İtalya’ya liman ziyaretleri yapılmıştır.

Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PEGNITZ gemisi tarafından 16-19 Temmuz tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti icra edilmekte olup, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 20-23 Temmuz tarihleri arasında İzmir’e, Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru ACONIT fırkateyni tarafından ise 24-29 Temmuz tarihleri arasında Antalya’ya liman ziyaretleri yapılacaktır.

Japonya’dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetimiz; Sri Lanka’nın ardından Umman’a liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Korvetimiz, 21 Temmuz’da bir sonraki liman olan Katar’a seyre başlayacak, 23-25 Temmuz tarihleri arasında Katar’ın Doha limanını ziyaret edecektir. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde teşkil edilecek Deniz Unsur Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak 2 adet Tuzla Sınıfı Karakol Gemisi için 22 Temmuz’da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında uğurlama töreni icra edilecektir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, 13 Temmuz’da Emirgan/İstanbul’da başlayan "TAYK-AKPA 53'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı" bugün (18 Temmuz) Göcek/Muğla'da tamamlanacaktır. 82'nci yıl dönümünde (14 Temmuz 1942), Çanakkale Morto Koyu açıklarında 1’inci Dünya Savaşı’ndan kalan bir mayına çarparak batan ATILAY denizaltısı şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz.

Öte yandan, 19-21 Temmuz tarihleri arasında İngiltere’de icra edilecek “Royal International Air Tattoo Hava Gösterilerinin 50'nci Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında; SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ve 2 adet F-4 uçağımız ile statik gösteri yapılması planlanmaktadır.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE / İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde destek vermeye devam etmektedir.

Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 12 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 28 helikopter ile 723 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır.

Ayrıca, Aydın/Söke’deki kâğıt fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine 2 helikopter ile 32 sorti yapılarak destek verilmiştir.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde icra edilmektedir. Bu kapsamda,

“Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini” aday değerlendirme süreci devam etmektedir.

“Millî Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri” 20 Temmuz’da tamamlanacaktır.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına,

- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeyi sürdürecektir.

ABD’DEN F-16 TEDARİKİ

Bakanlık kaynakları, ABD’den F-16 ve modernize kitlerinin alımında azaltmaya gidileceğine dair iddialara “Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır” yanıtını verdi.

IRAK İLE TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULMASI

Bakanlık kaynakları, Irak ile kurulacak Ortak Harekat Merkezi’ne yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin, “Sahada terörle mücadelemiz başarılı şekilde sürmektedir. Iraklı makamlarla ve bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli çalışmalar yürütmekteyiz. Ortak Harekat Merkezi’nin kurulmasına ilişkin teknik çalışmalar da problemsiz olarak sürmektedir” dedi.

SURİYE İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik sorulara şu yanıtı verdi:

Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye’de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz.

BAKANLARIN NİJER ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın birlikte Nijer’e gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili sorulara şu cevabı verdi:

“Sayın Bakanımız; Dışişleri Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, MİT Başkanımız, Savunma Sanayii Başkanımız ve Ticaret Bakan Yardımcımız ile birlikte Nijer’i ziyaret etmişlerdir. Görüşmelerde, Nijer ile iş birliğimizin ilerletilmesi imkanları ele alınmış ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız da muhatapları ile savunma ve askeri eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında atılabilecek adımları görüşmüştür.”