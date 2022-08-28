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MSB'den Pakistan açıklaması! Türkiye'den gönderilen yardımlar ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketi sonrası Türkiye'den gönderilen yardımların Pakistan'a ulaştığını bildirdi.

28.08.2022 - 22:10 | | İHA
MSB'den Pakistan açıklaması! Türkiye'den gönderilen yardımlar ulaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan’a ulaştı. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

MSBden Pakistan açıklaması Türkiyeden gönderilen yardımlar ulaştı

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