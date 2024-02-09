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Piyade Okul Komutanlığı'ndaki olaya karışan personele görevden ayırma cezası

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da meydana gelen olaya karışan personel hakkında, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildiği açıklandı.

09.02.2024 - 17:59 | | ANKARA, (DHA)
Piyade Okul Komutanlığı'ndaki olaya karışan personele görevden ayırma cezası

Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Gazi Mustafa Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakanlık tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'imizin kurucusu ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir" denildi.

Olaya ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçlerin işletileceği belirtilerek, "Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetleri'mizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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Piyade Okul Komutanlığı'ndaki olaya karışan personele görevden ayırma cezası

Piyade Okul Komutanlığı'ndaki olaya karışan personele görevden ayırma cezası