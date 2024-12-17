GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

17.12.2024 - 10:42 |
MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!" mesajını paylaştı.

GÜNCEL HABERLER

Gerçek suçluyu ortaya çıkaran yöntem! Bursa'da polis laboratuvarı böyle çalışıyor

Gerçek suçluyu ortaya çıkaran yöntem! Bursa'da polis laboratuvarı böyle çalışıyor

Bayrampaşa'da çit faciası! 2 arkadaş 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da çit faciası! 2 arkadaş 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Yüksek lisans mezunu kız kardeşler, devlet desteğiyle ata topraklarına döndü! Üretime başladı

Yüksek lisans mezunu kız kardeşler, devlet desteğiyle ata topraklarına döndü! Üretime başladı