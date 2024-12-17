MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!" mesajını paylaştı.