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MSB: Sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubunun sızma girişiminin başarılı bir şekilde önlendiğini, sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

13.01.2024 - 14:56 |
MSB: Sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

 

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