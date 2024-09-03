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MSB: Sınırdan geçmeye çalışan 3'ü terörist 20 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamaya göre ülkemizden Bulgaristan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si DEAŞ, 1'i PKK/KCK mensubu 20 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.

03.09.2024 - 17:21 |
MSB: Sınırdan geçmeye çalışan 3'ü terörist 20 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Bulgaristan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin DEAŞ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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