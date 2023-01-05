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MSB: Saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

05.01.2023 - 10:07 | | ANKARA, (DHA)
MSB: Saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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