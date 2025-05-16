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MSB: Korucularımızı hedef alan açıklamalar beyhudedir

16.05.2025 - 13:26Güncellenme Tarihi:
MSB: Korucularımızı hedef alan açıklamalar beyhudedir

Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik korucularını hedef alan açıklamalara tepki göstererek, "Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" dedi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, güvenlik korucularının devletin ve milletin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri ile birlikte omuz omuza, büyük bir cesaretle görev yaptığı, gözünü kırpmadan şehit ve gazi olduğu vurgulandı.

"Güvenlik korucularımız kahramandır"

Açıklamada, "Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" ifadelerine yer verildi.

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