MSB, Kış tatbikatında Mehmetçiğin uçaktan atlayış görüntüsünü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Kış Tatbikatı’nda nefes kesen uçaktan atlayış görüntülerini paylaştı.
28.01.2023 - 12:41 |
MSB, sosyal medya hesabında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde icra edilmekte olan Kış Tatbikatı’nda Mehmetçiğin nefes kesen uçaktan atlayış görüntülerine yer verdi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde icra edilmekte olan Kış Tatbikatı’nda personelimizin nefes kesen uçaktan atlayış görüntüleri… #MSB pic.twitter.com/3g0kqFKsHt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 28, 2023