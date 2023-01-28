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MSB, Kış tatbikatında Mehmetçiğin uçaktan atlayış görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Kış Tatbikatı’nda nefes kesen uçaktan atlayış görüntülerini paylaştı.

28.01.2023 - 12:41 |
MSB, Kış tatbikatında Mehmetçiğin uçaktan atlayış görüntüsünü paylaştı

MSB, sosyal medya hesabında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde icra edilmekte olan Kış Tatbikatı’nda Mehmetçiğin nefes kesen uçaktan atlayış görüntülerine yer verdi.

 

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