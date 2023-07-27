MSB kaynakları: Ukrayna limanlarındaki gemilerimizin getirilmesi için görüşmelerimiz sürüyor

Tahıl Girişimi’nin Rusya tarafından durdurulmasının ardından İstanbul Boğazı ve Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin olup olmadığına yönelik soru üzerine, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin Tahıl Girişimi’nin dörtlü olarak eski haliyle devamından yana olduğunu bir kez daha vurguladı.

İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yeterli personelle operasyonel olarak kalmasını sağlamaya yönelik kararlılıklarını yineleyen kaynaklar, “Girişimin Rusya tarafından durdurulmasıyla Ukrayna’dan gelen yeni bir gemi söz konusu değil. Ancak girişim durdurulmadan önce Ukrayna’ya gitmek için başvurusu olan gemiler var. Bu gemilerin durumu girişimin devamına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında değerlendirilecektir” diye konuştu.

Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerine yönelik soru üzerine kaynaklar, “Bayrağı veya sahibi veya şirketi Türk olan ticari gemilerimizin

emniyetli şekilde ülkemize getirilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve ilgili paydaşlarımızla koordineli olarak hem Ukrayna hem Rusya taraflarıyla görüşmelerimiz sürüyor. En emniyetli ve en güvenli zaman takip ediliyor. Söz konusu şartlar oluştuğunda gemilerimiz Türkiye’ye güvenle getirilecektir” dedi.

Yüksek Askeri Şura toplantısı

Yüksek Askeri Şura’nın ne zaman toplanacağına yönelik soru üzerine Bakanlık kaynakları, Şura’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında her sene olduğu gibi ağustos ayının birinci haftasında yapılmasının planlandığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinde iki ülke arasındaki Güven Artırıcı Toplantıların yenide yapılmasına yönelik fikir birliğinin ortaya çıktığı hatırlatılarak bununla ilgili bir takvimin oluşup oluşmadığı sorulan kaynaklar, takvim üzerindeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında 1988’de yapılan ve 15 Haziran-15 Eylül tarihleri ile milli ve dini bayramlarda tatbikat yapılmayacağına dair memoranduma Yunanistan’ın uyup uymadığına yönelik soru üzerine de kaynaklar, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını, her iki ülkenin de olumlu gündemin devam etmesi için çaba gösterdiğini aktardı.