MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
07.06.2023 - 16:34 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Göklerin kartalları, terör inlerini demirden pençeleri ile yerle bir etmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirdi" denildi.