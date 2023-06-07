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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07.06.2023 - 16:34 | | ANKARA, (DHA)
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Göklerin kartalları, terör inlerini demirden pençeleri ile yerle bir etmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirdi" denildi.

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