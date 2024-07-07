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MSB: Irak ve Suriye'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07.07.2024 - 13:49 |
MSB: Irak ve Suriye'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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