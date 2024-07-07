MSB: Irak ve Suriye'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
07.07.2024 - 13:49 |
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.