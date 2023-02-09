MSB: Hatay'da 3'ü çocuk 5 kişilik aile sağ kurtarıldı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'ın Belen ilçesinden sevindiren bir haber... 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımıza bağlı Arama Kurtarma İhtisaslı Personelimiz (AKİP) bir binanın enkazında sıkışan 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişilik aileyi sağ olarak kurtardı" denildi.