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MSB: Hatay'da 3'ü çocuk 5 kişilik aile sağ kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Belen ilçesindeki bina enkazında sıkışan, 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin sağ kurtarıldığını duyurdu.

09.02.2023 - 17:39 | | DHA
MSB: Hatay'da 3'ü çocuk 5 kişilik aile sağ kurtarıldı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'ın Belen ilçesinden sevindiren bir haber... 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımıza bağlı Arama Kurtarma İhtisaslı Personelimiz (AKİP) bir binanın enkazında sıkışan 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişilik aileyi sağ olarak kurtardı" denildi.

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